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Sur'daki bir mahallede yasak geçici olarak kaldırıldı

Yasağın, Sur'daki çatışmalarda hayatını kaybeden sivil cenazelerin alımı için kaldırıldığı belirtiliyor

12 Ocak 2016 16:13

Sokağa çıkma yasağının 42 gündür uygulandığı Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı 6 mahallesinden biri olan Dabanoğlu'ndaki yasak geçici olarak kaldırıldı. 

Sur Kaymakamlı tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"İlçemiz Sur içinde bulunan 15 mahallemizin 6’sında (Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş)  kamu düzeninin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarınca sokak aralarına oluşturulan barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları esnasında sivil vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alma adına 11 Aralık 2015 Cuma günü saat 16.00 itibari ilan edilen sokağa çıkma yasağı, Dabanoğlu Mahallesinde bulunan Çiftehan Sokak için 12 Ocak 2016 Salı günü saat 14.30-16.30 arasında geçerli olmak üzere geçici olarak kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Yasağın, Sur'daki çatışmalarda hayatını kaybeden sivil cenazelerin alımı için kaldırıldığı belirtiliyor. Söz konusu bölgede öldürülen İsa Oran, Mesut Seviktek ve Ramazan Öğüt'ün cenazelerinin bulunduğu iddia ediliyor. 

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