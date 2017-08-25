Sur'da yıkım müteahhidi ve 1 işçi enkaz altında kaldı

Polisin ablukaya aldığı Sur'da yıkım çalışmasını yapan müteahhit Süleyman Baran ve bir işçi çöken binanın altında kaldı.

Duvar'da yer alan habere göre Diyarbakır’ın Sur’a bağlı Ali Paşa mahallesinde kepçelerle yıkım sürerken bir bina çöktü. Kepçe çalışırken yıkım müteahhidi Süleyman Baran ve öperatör işçisi enkaz altında kaldı. Yaralılara ilk müdahaleyi işçiler yaparken, AFAD ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

Yapılan çalışma sonucu iki kişi enkazdan çıkartılarak Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, enkaz altında kalan müteahhidin bir ayağının koptuğunu öne sürüyor.