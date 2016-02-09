Sur’da sokağa çıkma yasağı yeniden genişletildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağına Gazi Caddesi'nin Çiftehan Sokak girişinden Mardinkapı çıkışına kadar olan bölümü de dâhil edildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Sur Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Sur içi mahallelerinde PKK mensuplarınca barikat kurma, çukur kazma ve bombalı tuzaklama faaliyetleri neticesinde eğitim öğretim, sağlık, din hizmetlerinin sunulmasında ve vatandaşların bu hizmetlere ulaşmasında sorunlar yaşandığı belirtildi. Bu nedenle mahallelerinde vatandaşların günlük yaşamını normal şartlar altında sürdürmesinin zorlaştığı ve ticari hayatın aksadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu düzeninin sağlanması, sokak aralarındaki barikatların kaldırılması, çukurların kapatılması ve bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları esnasında sivil vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etme adına ilçemiz Sur içinde bulunan Gazi Caddesi'nin bir bölümünde (Çiftehan Sokak girişinden başlayıp Mardinkapı çıkışına kadar olan kısmında) 9 Şubat Salı günü saat 06.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın söz konusu yasağa riayet etmeleri kendi can ve mal güvenliklerinin temin edilmesi adına önem arz etmektedir."

Sur'da 11 Aralık'tan bu yana Hasırlı, Dabanoğlu, Savaş, Cemal Yılmaz, Fatihpaşa ve Cevatpaşa mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.