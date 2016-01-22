Sur'da roketli saldırı; 2 uzman çavuş yaralandı

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lıların roketatarla düzenlediği saldırıda 2 uzman çavuş yaralanırken, tuzaklanmış bir bomba güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA)'nın haberine göre; Sur'daki operasyonlara destek vermek için ilçeye bugün tankların giriş yaptığı görüldü. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler ile polis ve jandarma özel harekat timlerinin katıldığı operasyonlarda bugün ilçeden sık sık silah ve patlama sesleri yükseldi.

Çatışmaların yaşandığı Hasırlı Mahallesi'nde PKK'lıların düzenlediği roketatarlı saldırıda 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler bölgede bekletilen ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, birin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün arkasında bulunan ve sokağa çıkma yasağı bulunmayan Bekçi Sokak üzerinde bomba tuzaklandığı belirlendi. Polis, bölgedeki vatandaşları uzaklaştırıp, gerekli güvenlik önlemleri aldıktan sonra bomba kontrollü şekilde yerinde imha edildi. Tarihi Ulucami de ise vatandaşlar bugün Cuma namazını patlama ve silah sesleri arasında kıldı.



Bu arada Sur'daki operasyonlara destek vermek için Dağkapı Meydanı'na getirilen bir tank bugün ilçe merkezine sokuldu. Gazi Caddesi üzerinden geçiş yapan tank bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

