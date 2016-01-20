Sur'da patlama, 8 asker yaralı

Sokağa çıkma yasağının 50 gündür devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tuzaklanmış bombayı imha etmeye çalışan 8 Jandarma Özel Harekat Timi, meydana gelen patlaması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Dabanoğlu Mahallesi Süleyman Nazif Sokak’ta operasyon yapan JÖH Timi, tuzaklanmış bombaları fark edince çevrede güvenlik tedbiri alırken patlama meydana geldi. Olayda yaralanan 8 JÖH Timi, Diyarbakır Askeri Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada iki hafta önce yasak kapsamından çıkarılan Gazi Caddesi’ne girişler de fiilen yasaklandı. Araçların geçişine, Gazi Caddesi’ne paralel olan İnönü Caddesi’nde bulunan Sur Kaymakamlığı’nın önünden itibaren izin verilmiyor. Ayrıca Gazi Caddesi’ndeki Dörtyol Kavşağı’ndan itibaren sivillerin geçişine izin verilmiyor.