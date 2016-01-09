Sur’da patlama; 1’i ağır 4 güvenlik görevlisi ve 1 DSİ çalışanı yaralandı

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Fatihpaşa mahallesinde şiddetli çatışmalar yaşanırken patlama oldu.1'i ağır 4 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgeye ambulans gönderildi.

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır`ın merkez Sur İlçesi`nde kazılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK`lıların etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlara bugün de devam edildi. Sur İlçesi`ndeki Hasırlı Mahallesi`nde bu sabah 1 uzman çavuş, Kanas suikast silahı ile vurularak ağır yaralandı. Sur`da tuzaklanmış bombanın patlatılması sonucu ise 3 asker ile, hendekleri kapatmak için giden Devlet Su İşleri (DSİ) ekibinin içinde yer alan 1 işçi yaralandı. 1`i ağır 4 asker ile 1 DSİ çalışanı hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, Sur`daki çatışmalar ise yer yer devam ediyor.