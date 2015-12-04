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Sur’da hayatını kaybeden Çekvar Çubuk toprağa verildi

Çekvar Çubuk’u son yolculuğuna lise arkadaşları uğurladı

04 Aralık 2015 11:09

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde önceki gün öldürülen lise öğrencisi 16 yaşındaki Çekvar Çubuk, okul arkadaşlarının da katıldığı törenle toprağa verildi.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine görei Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün sabah ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası çıkan çatışmalarda yaralanan ve hastaneye kaldırılamadığı için kan kaybından hayatını kaybeden 16 yaşındaki Çekvar Çubuk Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Lise öğrencisi Çekvar Bukut'un cenazesine aile ve yakınlarının yansı sıra okuduğu Türk Telekom Meslek Lisesi'nde eğitim gören okul arkadaşları da katıldı.

 

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