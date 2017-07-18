Sur'da eylem: Yıkıma ses ver

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında Lalebey ve Alipaşa mahallelerindeki evlerin yıkımına devam ediliyor. Sur’daki yıkımın durdurulması talebiyle kurulan ‘Sur’daki Yıkıma Hayır Platformu', kurum binasının ön cephesine “Sur’un Yıkımına Hayır” ve “Sur’un Yıkımına Ses ver” pankartı astı.

Duvar'da yer alan habere göre, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Mayıs ayında başlayan yıkım, şimdilik boşaltılmış evleri kapsıyor. Ancak henüz evlerini boşaltmamış mahalle sakinlerine sık sık “evlerinizi boşaltın” uyarısı yapılıyor. Daha önce boşaltılmış evlerin yıkımından sonra sıranın henüz boşaltılmamış evlere geleceği bildiriliyor.

Platform bileşeni kurumların son eylemi ise Sur’daki yıkıma tepkilerini pankartlarla göstermek oldu. Kurumlar, hazırladıkları pankartları kurum binalarının ön cephesine astı. Pankartlarda, “Sur’un Yıkımına Hayır”, “Sur’un Yıkımına Ses ver”, “Suriçi… Diyarbakır’ın kalbi, hafızası, kimliğidir” gibi sloganlar yazıldı.

Twitterda TT oldu

Platsormun, “Diyarbakır Suriçi ortak dünyamızdır, yıkım durdurulsun” başlığıyla başlattığı imza kampanyasına ise sosyal medyada yoğun ilgi gösterildi. Twitter’da açılan Surİçinİmzala tag’ı kısa sürede TT oldu. Siyasetçilerin yanı sıra gazeteci ve sanatçıların da ilgi gösterdiği imza kampanyası TT sıralamasında 2. oldu. İmza kampanyasını basın açıklamasıyla duyuran Sur’un Yıkımına Hayır Platformu Eş Sözcüsü Büşra Cizrelioğulları, hedeflerinin 100 bin imza olduğunu ifade etmişti. Cizrelioğulları, bir ay devam edecek kampanyanın ardından toplanan imzaların başbakana iletileceğini duyurmuştu.