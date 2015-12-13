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Sur’da en çatışmalı gün; zırhlı askeri araçlar ilçede, Kurşunlu Cami çevresinden dumanlar yükseldi!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor...

13 Aralık 2015 16:33

Veysi Polat

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 gün uygulandıktan sonra bir gün ara verilip iki gün önce yeniden sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından bu sabah şiddetli çatışmalar başladı. İlçeye takviye Polis Özel Harekat Timi ve ilk kez Jandarma Özel Harekat timleri ile iş makinaları sevk edildi; 2 zırhlı askeri araç da Mardin Kapı semtine konuşlandırıldı. Bölgeden ağır çatışma sesleri gelirken, Kurşunlu Cami çevresinden dumanlar yükseliyor.

Sur’un Dabanoğlu, Hasırlı, Cevat Yılmaz, Fatih Paşa, Cevat Paşa ve Savaş mahalleleri, Gazi Caddesi ve Yenişehir ilçesi sınırındaki Şeyh Sait Meydanı'nda 9 günün ardından kaldırılan ancak önceki gün saat 16.00'da yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından şiddetli çatışmalar başladı. Sabah saatlerinde yoğun askeri ve polis sevkiyatının yapıldığı ilçede, sabah saatlerinde geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda özel harekat polisleri ile terörle mücadele ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Yer yer bomba seslerinin de yükseldiği ilçenin Mardin Kapı semtine iki zırhlı askeri araç konuşlandırıldı.  

Helikopterlerin de havadan destek verdiği operasyonda ilçenin tüm giriş ve çıkışlarında da önlemler artırıldı. Polis arama noktalarına takviye askeri birlikler de takviye edildi. Yasaklı olmayan mahallelere giriş çıkışlar da kontrollü yapılıyor. Yurttaşlar evlerine üst araması yapıldıktan sonra giriş çıkış yapabiliyor.

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