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Sur'da çöpler toplanamıyor, salgın hastalık uyarısı

Halk, kötü koku nedeniyle pencerelerini açamadıklarını, salgın hastalık başlayabileceği uyarısında bulunarak yetkilileri tedbir almaya çağırdı

09 Aralık 2015 16:11

Veysi Polat

Diyarbakır'da 8 gündür sokağa çıkma yasağının uygulandığı merkez Sur ilçesinde belediye hizmetleri de aksıyor. Sokak ve mahalle araları ile cadde başlarında biriken çöpler halk sağlığını tehdit etmeye başladı.

Belediye yetkilileri, Valilik kararıyla Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Cemal Yılmaz mahalleleri ile Gazi Caddesi'nde sokağa çıkma yasağının uygulandığını, bu nedenle söz konusu yerlerde çöpleri toplayamadıklarını bildirdi.

Belediye yetkililerinin aksine yasaklı yerlere yakın mahallelerdeki çöplerin de toplanmadığı gözlendi. Halk, kötü koku nedeniyle pencerelerini açamadıklarını, salgın hastalık başlayabileceği uyarısında bulunarak yetkilileri tedbir almaya çağırdı.

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