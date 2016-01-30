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Sur'da yaralanan asker şehit oldu

Öte yandan Sur'da çıkan çatışmalarda 11 asker ile 2 polisin yaralandığı bildirildi

30 Ocak 2016 15:44

Genelkurmay Başkanlığı, Sur'da 21 Ocak tarihinde yaralanan ve tedavisi GATA'da devam eden 1 askerin kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

TSK, 21 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, PKK'lılar tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan ve tedavisine GATA'da devam edilen bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün saat 10:30'da kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz" dendi.

Öte yandan çıkan çatışmalarda 11 asker ile 2 polisin yaralandığı bildirildi. 

Sokağa çıkma yasağının 60. gününde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlarda çatışmalar şiddetlendi. Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre gece operasyonunda yaralanan 3 asker ile sabah saat 06.00 sularında yaralanan 4 asker ve 2 polis Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Saat 11.00 sıralarında PKK'lıların açtığı ateş soncu 1'i ağır 2 asker daha yaralandı. Askerlerden birinin başından vurulduğu ve durumunun kritik olduğu bildirildi. İlçede kaza yapan zırhlı araçta yaralanan 2 güvenlik görevlisi de hastaneye kaldırıldı.

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