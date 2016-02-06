Sur'da çatışma: 4 asker yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin 6 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar gün içerisinde de devam etti. Fatihpaşa Mahallesi'ndeki hedeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması sırasında yaşanan çatışmada 4 asker yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Merkez Sur İlçesi'nin 6 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ile birlikte hendek ve barikatların temizlenmesi, PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen operasyonlar devam ediyor. Özel kuvvetler, jandarma ve polis özel harekat timlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda, bu sabah çatışmalar yeniden şiddetlendi. Fatihpaşa mahallesinin Yenikapı sokağında tuzaklanmış bombaların imhasını yapan güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Askerler, Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede çatışmalar sürerken, patlama ve silah sesleri kentin birçok noktasından duyuluyor.

