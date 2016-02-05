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Sur'da çatışma; 2 asker şehit, 1'i ağır 3 asker yaralı

İlçede 2 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasakları devam ediyor

05 Şubat 2016 17:48

Sur'da çıkan çatışmalarda 2 asker şehit oldu, biri ağır 3 asker de yaralandı.​

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde, devam eden operasyonlar sırasında,PKK'lılarca yapılan silahlı saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1'i ağır 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Genelkurmay'ın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "05 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş biri ağır olmak üzere üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz"

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