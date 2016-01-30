Sur'da bulunan PKK cephaneliğinden kahve makinesi de çıktı

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde polisin düzenlediği operasyonlarda tarihi evlere gizlenmiş PKK’lılara ait, aralarında zırh delici Zagros silahın da bulunduğu çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Cephanelik arasında bulunan el yapımı patlayıcıların harmanlanmasında kullanılan kahve makineleri de bulundu.

DHA’dan Canan Altıntaş ve Serdar Sunar’ın haberine göre; Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi’nin 15 mahallesinden Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için 2 Aralık’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Operasyonlar devam ederken sokağa çıkma yasağı 27 Ocak günü Abdaldede, Alipaşa, Lalebey, Süleyman Nazif ve Ziya Gökalp mahalleleri ile Melikahmet Caddesi’ni de kapsayacak şekilde genişletildi.

Cephanelikte kahve makinesi de çıktı

Sur’da görev yapan polis ekipleri dün geceden itibaren birçok noktaya operasyonlar düzenledi. Aralarında tarihi evlerin de bulunduğu çok sayıda eve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda PKK’lılara ait aralarında zırh delici Zagros adı verilen silah, keskin nişancı tüfeği Kanas ile RPG 7 roketatar, Kalaşnikof tüfekler, M-16 piyade tüfekleri el bombaları, çok sayıda savunma tipi el bombası, plastik bidonlara sıkıştırılmış kablo tuzaklamalı el yapımı patlayıcı, RPG 7 roket atar mühimmatı, RPG 7 roket atar sevk fişekleri, tank savar roket başlığı, bol miktarda mermi ve şarjörler, tıbbi malzemeler, bomba yapımında kullanılan gübre ve malzemeleri ve yaşam malzemelerinin yanı sıra el yapımı patlayıcıların harmanlanması için kullanılan iki kahve makinesi ele geçirildi.

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Sur İlçesi Melik Ahmet, Gazi ve Turistik Caddeleri arkasında kalan bölgede, 27.01.2016 tarihinden itibaren bölücü terör örgütü mensuplarının hendek ve barikat oluşturdukları, bu barikatları tuzakladıkları, bölgede yaşayan vatandaşları zorla evlerinden çıkartıp evlerin duvarlarını kırarak geçit yaptıkları şeklinde bilgilerin edinilmesi üzerine 28.01.2016 günü bölgede bulunan 3 ayrı evde arama tarama faaliyeti yapılmıştır" dendi.

Silikon tabancası da bulundu

Valilik, yapılan aramalarda, "1 adet zagros marka (zırh delici) uzun namlulu silah, 3 adet Biksi marka uzun namlulu silah, 45 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 215 adet şarjör, 2 adet Kanas marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 4 adet şarjör, 5 adet M-16 uzun namlulu silah, 2 adet M4 marka otomatik silah ve bu silaha ait 3 adet şarjör, 1 adet tek kırma tüfek, 9 adet roket atar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar, 129 adet anti tank roketatar mühimmatı, 141 adet anti personel roketatar mühimmatı, 235 adet roketatar sevk motoru, 126 adet el bombası, 26 adet pim bloğu olmayan el bombası güvdesi, 44 adet el bombası fünye grubu, 4470 adet 7.62 mm uzun namlulu silaha ait fişek, 8 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, çok sayıda çeşitli ebatlarda uzun namlulu silah fişeği, el yapımı bomba yapımında kullanılan 195 kilo hidrojen peroksit, el yapımı bomba yapımında kullanılan 3 ton amonyum nitrat, çok miktarda el yapımı bomba yapımında kullanılan malzeme (akü, elektrik kablosu, bidon, pil, silikon, silikon tabancası) 3 adet telsiz, 21 adet kütüklük, 2 adet sokak aralarında gizlenmek amacıyla kullanılan büyük branda, çok sayıda sağlık malzemesi (serum takımı, enjektör, gazlı bez, neşter, kol askısı vb), çok sayıda gaz maskesi, battaniye, giysi, sıvı yağ, konserve yiyecek ve benzeri yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamanın son bölümünde şöyle dendi:

"Yukarıda bahsi geçen bölgede 27.01.2016 günü saat 11.30’dan geçerli olmak üzere Sur İlçe Kaymakamlığı’nca sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve güvenlik güçlerince bölgenin normal hale getirilmesine yönelik müdahale edilmiştir. Sokak aralarına kurulan barikat ve kazılan hendeklerden 26’sı temizlenmiş ve tuzaklı olan 7 tanesi ise kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edilmiş, bahse konu bölge kontrol altına alınmıştır.

Ayrıca 27.01.2016 günü Bağlar İlçemiz Kaynartepe Mahallesi 227’nci Sokak üzerinde bulunan bir ikamette yapılan aramada; 16 adet metal profile hazırlanmış el yapımı bomba, 67 adet el yapımı bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış boş metal profil, 2 adet çuval içerisinde bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde, 1 kutu torpil ele geçirilmiştir.

Bahse konu adreslerde gerekli incelemeler yapılmış olup, materyaller muhafaza altına alınmış ve konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve güvenliğinin temini için terör örgütü mensuplarına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."