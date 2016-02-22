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"Sur’da bombardımanın yaşandığı en yoğun gün"

Sur'da sokağa çıkma yasağı 82. gününe girdi

22 Şubat 2016 19:10

Veysi Polat

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 82’nci gününe giren sokağa çıkma yasakları ve çatışmalar devam ederken, bugün ilçede çok sayıda patlama meydana geldi.  Diyarbakır'da yaşayan kişilerin "Sur'da bombardımanın yaşandığı en yoğun gün bugün" dediği aktarıldı.

Sur'un Dabanoğlu, Hasırlı, Fatihapaşa, Cevattpaşa, Cevat Yılmaz ve Savaş mahallelerinde 2 Aralık 2015 tarihinde başlatılan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

İlçenin yasaklı mahallelerinden bugün sabah saatlerinden itibaren şiddetli patlamalar meydana geldi. Zaman zaman silah seslerinin de duyulduğu Sur’a, Mardinkapı ve Saraykapı semtlerinde konuşlu tanklardan çok sayıda atış yapıldı.

Operasyonların Savaş Mahallesi'ne yönelik olduğu ve top atışları nedeniyle bazı binaların yıkılıdığı öğrenildi. Dumanların yükseldiği Sur’daki durum kent genelinde kaygıya yol açtı. HDP’li vekiller ve STK temsilcileri, Savaş Mahallesi’ndeki bazı binaların bodrum katlarına sığınan ve yaralı oldukları belirtilen 50’yi aşkın kişi için çağrı yapmış, mahsur kalanların yakınları da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurarak, acil tedbir kararı almasını istemişti. 

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