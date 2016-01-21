Sur'da bombalı saldırı, bir asker şehit

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda bir asker şehit oldu, yaralanan bir asker tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sur'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde jandarma ekiplerinin de destek verdiği operasyon sırasında, PKK'lılarca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, 2 asker yaralandı.



Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.