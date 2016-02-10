Sur'da şehit sayısı 3'e yükseldi

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında dün çıkan çatışmada yaralanan ve hastaneye kaldırılan üç asker şehit oldu. Dün şehit olan Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Osman Öz ile Adana’nın Karaisalı İlçesi nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki uzman onbaşı Kadir Genç'ten sonra bu sabah bir acı haber daha geldi.

Dünkü operasyonlar sırasında PKK'lıların keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateş sonucu bir asker, çatışma ve meydana gelen patlamada ise 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden durumu ağır olan Uzman Çavuş Osman Öz, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Uzman çavuş da şehit oldu

Sur'da güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Osman Öz'ün şehit olmasının ardından Asker Hastanesi'nde tedavisi süren ve durumu ağır olan 26 yaşındaki uzman onbaşı Kadir Genç de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde dün yaralanan bir askerin tüm çabalara rağmen şehit düştüğünü açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sayfasında bugün saat 08.00'de yapılan açıklamaya göre, dün Sur İlçesi'nde devam eden operasyonlar esnasında, PKK'lıların düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan bir asker tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz" dendi.

Bugün tören düzenlenecek

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için yürütülen operasyon sırasında dün şehit olan Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Osman Öz ile Adana’nın Karaisalı İlçesi nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki uzman onbaşı Kadir Genç için bugün törenler düzenlenecek.