Sur’da art arda patlamalar; 3 asker yaralı

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinden bugün çok şiddetli patlamalar meydana geldi. Olaylarda 3 Jandarma Özel Harekat Timi’nin yaralandığı öğrenildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahalleleri, Gazi Caddesi ve Şeyh Said Meydanı'nda 2 Aralık'ta ilan edilen ve 11 Aralıkta 17 saat verildikten sonra yeniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı 20'inci gününe girdi. Helikopter ve özel hareket birliklerinin de destek verdiği asker ve polisin zırhlı araçlarla gerçekleştirdiği operasyon devam ederken, bugün ilçeye çok yeni zırhlı araç takviyesi gönderildi. Operasyonlar başladığından beri en şiddetli ve aralıksız çatışmalar bugün yaşanırken, Mardin Kapı semtindeki Yıkık Kaya Sokak’ta üç Jandarma Özel Harekat Timi’nin yaralandığı öğrenildi. Yoğun top atışları ve silah sesleri kent merkezinden de duyuluyor. Silah sesleri zaman zaman yasaklı olmayan ancak Sur ilçesinde bulunan İskenderpaşa ve Melikahmet mahallelerinden de geliyor.

Öte yandan çatışmaların yaşandığı mahallelerden kendilerini polis arama noktalarına ulaştıran bazı sivillerin gözaltına alındığı öğrenildi.