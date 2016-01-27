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Sur’da 6 mahallede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sur'un bazı mahallelerinde sokağa çıkma yasağı 2 Aralık 2015'ten bu yana devam ediyor

27 Ocak 2016 13:23

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Abdaldede, Alipaşa, Lalebey, Süleyman Nazif ve Ziya Gökalp Mahalleleri ile Melikahmet Caddesi'nde bugün saat 11.30 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sur'un bazı mahallelerinde sokağa çıkma yasağı 2 Aralık 2015'ten bu yana devam ediyor. Sur Kaymakamlığı tarafından yasağa ilişkin yapılan açıklamada şöyle dendi: 

“İlçemiz Sur içi mahallelerinde silahlı terör örgütü mensuplarınca barikat kurma, hendek kazma ve bombalı tuzaklama faaliyetleri neticesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin, sağlık hizmetlerinin, ibadethanelerde icra edilen din hizmetlerinin sunulmasında ve vatandaşlarımızın bu hizmetlere ulaşmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum nedeni ile ilçemiz merkez mahallelerinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını normal şartlar altında sürdürmesinin zorlaştığı ve ticari hayatın aksadığı gözlemlenmiştir. 

Bu bakımdan kamu düzeninin sağlanması, sokak aralarındaki barikatların kaldırılması hendeklerin kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları esnasında sivil vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etme adına ilçemiz Suriçi’nde bulunan Abdaldede, Alipaşa, Lalebey, Süleyman Nazif ve Ziya Gökalp Mahalleleri ile Melikahmet Caddesinde 27 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 11:30 itibari ile ikinci bir emre kadar Kaymakamlığımızca sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın söz konusu yasağa riayet etmeleri kendi can ve güvenliklerinin temin edilmesi adına önem arz etmektedir.”

Yasağın ilan edilişinden önce Melikahmet Caddesi'nde halk evlerini boşaltarak güvenli bölgelere göç etti. 

 

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