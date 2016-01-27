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Sur’da 5 yıldızlı otel, güvenlik güçlerince karargâh olarak mı kullanılıyor?

Otelin sahibi, güvenlik güçleri hakkında suç duyurusunda bulundu

27 Ocak 2016 10:24

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıldızlı Greenpark Otel, aylardır özel harekât polisleri ve askerler tarafından karargâh olarak kullanıldığı iddia edildi. Otelin sahibi güvenlik güçleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre, sokağa çıkma yasağının 2 Aralık'tan bu yana sürdüğü Sur'da 5 yıldızlı Greenpark otel aylardır özel harekât polisleri ve askerler tarafından karargâh olarak kullanıldığı, otele sahibinin girmesine izin verilmediği ileri sürüldü. Otele, sadece 3 personelin resepsiyona kadar girmesine izin verildiği belirtildi.

Otelin içi ve dışı kum torbalarıyla çevrilirken, otelin sahibi avukatları aracılığıyla güvenlik güçleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Otel sahiplerinin avukatı Fırat Öger, müvekkillerinin tesislerine giremediklerini ve mülkiyet haklarını kullanamadıklarını için güvenlik güçleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği’ne de resmi başvuru yaptıklarını, ancak henüz bir sonuç alamadıklarını anlattı.

 

 

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