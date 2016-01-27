Sur'da 3 asker ve 1 polis şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı, bugün Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çıkan çatışmalarda, 4'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığını açıkladı. Durumu ağır olan 3 askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak şehit oldukları belirtildi. Öte yandan çatışmada yaralanan 1 polis de kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

6 mahallesinde sokağa çıkma yasağı süren Sur İlçesi'nde bugün saat 11.30'dan itibaren 5 mahalle ve 1 caddede daha sokağa çıkma yasağı getirildi ve operasyonlar yoğunlaştı.

Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:

"27 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu dördü ağır olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, durumu ağır olan silah arkadaşlarımızdan üçü kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Yaralı silah arkadaşlarımızın tedavilerine devam edilmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."

Sur Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle:

"İlçemiz Sur içi mahallelerinde silahlı terör örgütü mensuplarınca barikat kurma, hendek kazma ve bombalı tuzaklama faaliyetleri neticesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin, sağlık hizmetlerinin, ibadethanelerde icra edilen din hizmetlerinin sunulmasında ve vatandaşlarımızın bu hizmetlere ulaşmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum nedeni ile ilçemiz merkez mahallelerinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını normal şartlar altında sürdürmesinin zorlaştığı ve ticari hayatın aksadığı gözlemlenmiştir. Bu bakımdan kamu düzeninin sağlanması, sokak aralarındaki barikatların kaldırılması hendeklerin kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları esnasında sivil vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etme adına ilçemiz Suriçi’nde bulunan Abdaldede, Alipaşa, Lalebey, Süleyman Nazif ve Ziya Gökalp Mahalleleri ile Melikahmet Caddesinde 27 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 11:30 itibari ile ikinci bir emre kadar Kaymakamlığımızca sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın söz konusu yasağa riayet etmeleri kendi can ve güvenliklerinin temin edilmesi adına önem arz etmektedir."