Sur’da 162 gündür devam eden yasak 3 mahallede kaldırılıyor

Diyarbakır'ın halen 5 mahallesinde sokağa çıkma yasağı bulunan merkez Sur ilçesinde Savaş, Dabanoğlu ve Fatihpaşa mahallelerindeki toplam 14 sokakta sokağa çıkma yasağı bu saat 08.00'den itibaren kaldırılıyor.

Sur İlçesi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yasağın kaldırılmasına ilişkin şöyle dendi:

"Söz konusu sokağa çıkma yasağı aşağıda belirtilen sokaklarda güvenlik güçlerince icra edilen operasyonun nihayete ermesi, alanın terör örgütü mensuplarından temizlenmesi, barikatların kaldırılması, çukurların kapatılması, tuzaklanmış patlayıcıların imha edilmesi ve kamu düzen ve güvenliğinin tekrar sağlanması nedeni ile 22.05.2016 Pazar günü sabah saat 08.00 itibari ile kaldırılmıştır.

Geri kalan mahallelerimizde var olabilecek tuzaklamaların imha edilmesi ve ilgili alanın vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde kullanımına uygun hale getirilmesi için arama-tarama faaliyetleri devam ettiğinden, sokağa çıkma yasağı bir müddet daha devam edecek olup yasağın kaldırılması ile ilgili karar ayrıca duyurulacaktır. Vatandaşlarımıza kendi can ve mal güvenliği için alınan bu tedbire sağduyu ile riayet etmeleri nedeni ile teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı sokaklar şöyle:

Savaş Mahallesi: Dökümcüler Sokak'ın No:28'e kadar olan kısmı, Değer Sokağın tamamı, Dicle Sokağın tamamı, Bıyıklı Mehmetpaşa Sokağın; Dicle Sokak ile Çiçekçi Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Dabanoğlu Mahallesi: Arman Sokağın tamamı, Kadı Camii Sokak; Yavuz Sultan Selim İlkokulu kesişiminden Kadı Camine kadar olan kısmı, Çakmak Sokağın tamamı, Yiğit Ahmet Sokağın tamamı, Develi Sokağın tamamı, İbrahim Bey Sokağın tamamı, Yukarı Karataş Sokağın tamamı, Dabanoğlu 2 Sokağın tamamı, Abanoğlu Sokak; Çakmak Sokak kesişiminden İbrahim Bey Camiine kadar kısımı ve

Fatihpaşa Mahallesi: Direkhane Sokağın Söğütlü Sokak girişine kadar olan kısmı.