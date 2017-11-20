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Sur'da 11 çocuğa verilen hapis cezası delil yetersizliğinden bozuldu

Diyarbakır Sur'da sokağa çıkma yasakları döneminde 11 çocuğa 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan verilen ceza bozuldu

20 Kasım 2017 21:15

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, sokağa çıkma yasakları döneminde 11 çocuğa, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen değişik oranlardaki hapis cezaları, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme, bozma gerekçesinde, çocukların eylemlere katıldığı yönünde dosyada delil olmadığı, yasal ve yeterli olmayan bir gerekçeyle karar verildiği için kararın bozulduğu açıkladı.

Soruşturmayı 14 Haziran 2016 tarihinde tamamlayan savcılık, 11 çocuk için  ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanmasını istemişti. Yargılamayı yapan Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 5 çocuğu ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Çocukların 12-15 yaşlarında olmasını ve iyi halini indirim nedeni kabul eden mahkeme, cezaları 2.5 yıla indirdi. Mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetti.

Bölge mahkemesi kararı bozdu

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından çocukların avukatları, kararın yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, 3’ü tutuklu 11 çocuk hakkında verilen hapis cezalarının bozulmasına karar vererek, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Kararda, ayrıca mahkemenin yasal ve yeterli olmayan yazılı gerekçeyle karar vermesinin kesin bozma nedeni olduğunu belirten mahkeme, tutuklu çocukların avukatlarının tahliye talebinin reddedilmesine karar verdi. (DHA)

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