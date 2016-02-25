Sur'da 1 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır Sur'da devam eden operasyonlarda bir askerin daha şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, askerin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:



"25 Şubat 2016 Perşembe günü Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 08.15’de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."