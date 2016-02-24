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Sur'da 1 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlar devam ediyor

24 Şubat 2016 14:24

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Radikal'de yer alan habere göre; Diyarbakır'ın 6 mahallesinde, 2 Aralık'tan beri sokağa çıkma yasağı süren merkez Sur İlçesi'nde güvenlik güçleri hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve ilçedeki PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonlar kapsamında bugün PKK'lıların açtığı ateşte 1 asker ağır yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan asker doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden saat 12.15’ te yapılan açıklamada "24 Şubat 2016 Çarşamba günü Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.00’de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

 

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