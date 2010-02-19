T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yargı krizi konusunda ‘ortada kalmayı’ tercih etti. Olup bitenlerin ‘üzüntü verici’ olduğunu belirten Gül, “Yaşananlar fasit bir daire. Çok süratli bir yargı reformu yapmak gerekir” diye konuştu.





‘Kaygılı mısınız?’



Gül, Tanzanya Cumhurbaşkanı Jakaya Mrisho Kikwete ile görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında bir gazetecinin, “Son günlerde yargı alanında yaşanan tartışmalardan rahatsız mısınız? Kaygılı mısınız?” sorusu üzerine şunları söyledi:



“Olup bitenler çok üzüntü verici. Olayları yakından takip eden birçok kişinin hissiyatı da bu yönde. Bu bir fasit dairedir aslında, kısır bir döngüdür. Bundan Türkiye’nin süratli bir şekilde çıkması gerekir. Bunun için yapılması gereken şey de gayet açıktır; çok süratli bir yargı reformu yapmak gerekir. Ama yargı reformu yapılırken bu çıkmaz sokak ya da kısır döngü daha çok derinleştirici bir şekilde olmamalıdır. Daha çok politize olucu, daha çok tartışıcı ve daha çok kutuplaşıcı bir şekilde asla olmamalıdır. Ama o zaman bu nasıl yapılacaktır? Gayet açıktır. Türkiye AB ile tam üyelik müzakereleri yapan bir ülkedir. Bu konuda AB’nin müktesebatı, kriterleri ve standartları Türkiye tarafından süratli bir şekilde üstlenilmelidir. Bu konuda aslında bütün partilerimizin ön yargısız bir işbirliği içine girmesi çok önemlidir. Bu yeni bir kutuplaşma, yeni bir mücadele alanı asla olmamalıdır. O zaman ülkemize zarar verir. Çünkü adalet, yargı, hukuk konusu daima objektif kriterler içerisinde ve en yüksek standartlarda yapılmalıdır ve bunun için de müzakere eden, üyelik müzakereleri sürdüren bir ülke olarak AB standartlarını süratli bir şekilde üstlenmemiz gerektiği kanaatindeyim.”





‘Bir kez bir araya gelmiştim’



Cumhurbaşkanı Gül’e, yargı kurumlarından art arda ‘birbirlerini yetki aşımıyla suçlayan’ açıklamalar geldiği anımsatılarak daha önce olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle yeniden bir araya gelme düşüncesinin olup olmadığı soruldu. Gül, bu üç organın temsilcileri ile yeni yıl vesilesiyle bir araya geldiğini anımsattı. Toplantıda, Adalet Bakanlığı ve askeri mahkemeler de dahil olmak üzere yüksek mahkemelerin, Barolar Birliği’nin yeni yargı reformu konusunda çok detaylı ve değerli çalışmaları olduğunu öğrendiğini belirtti. Gül sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu konuda önemli mesafelerin alındığı ve çok önemli mutabakatlar sağlandığını bana söylediler. Ama bazı önemli konularda mutabakatın gerçekleşmediğini o zaman söylemişlerdi. Dolayısıyla bu konularda şimdi süratli bir şekilde mutabakat sağlanmalı. Tam üyelik konusunda ısrarlı ve müzakere eden bir ülke konumunda olduğumuz için burada da ilke AB kriterleri olmalı. Bu yeni yargı reformu çıkış noktasıdır. Elbette cumhurbaşkanı olarak memleketimizin bu önemli sorunlarının çözümü konusunda elimden gelen her türlü katkıyı sağlayacağım. Bunların bazıları kamuoyu önünde oluyor bazıları olmuyor. Bu konudaki gayretlerim şüphesiz ki devam edecek.”







