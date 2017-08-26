Sürat teknesinde yangın: 2 yaralı

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki açıkta demirli bir sürat teknesinde çıkan yangında, 2 kişi yaralandı.

Bitez Mahallesi\'ndeki limanda açıkta demirli 7 metrelik \'Aşkım-1\' adlı sürat teknesinde, bugün saat 05.00\'te, teknede bakım yapan 21 yaşındaki Gökhan Karalıoğlu ve 29 yaşındaki Olgun Yıldırım\'ın çalıştığı sırada yangın çıktı. İşçiler müdahale etse de yangını söndüremedi. Yangının büyümesi üzerine sürat teknesinden denize atlayarak kurtulan Karalıoğlu ve Yıldırım\'ın vücutlarında ikinci derece yanıklar oluştu.

Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yıldırım ve Karalıoğlu, ilk tedavileri yapıldı. Karalıoğlu\'nun İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi\'ne, Yıldırım\'ın ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildiği öğrenildi. Polis ve Sahil güvenlik, yangınla ilgili soruşturma başlattı.