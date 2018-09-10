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Sürat teknesinde 9 kaçak yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'dan sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

10 Eylül 2018 14:29

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM\'dan sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla, bir grup kaçağın tekneyle, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Harekete geçen TCSG-1 Bot Komutanlığı ekipleri, Bodrum\'un Çelebi Adası açıklarındaki sürat teknesine, bu sabaha doğru operasyon düzenlendi. Operasyonda Somali, Suriye ve Irak uyruklu 9 kaçak yakalandı. Kaçaklar, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda yapılan işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

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