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Sürat teknesinde 31 kaçak yakalandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos Adası) 6 metrelik hız teknesiyle geçmeye çalışan Suriyeli 31 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

12 Aralık 2017 14:40

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'dan Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos Adası) 6 metrelik hız teknesiyle geçmeye çalışan Suriyeli 31 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Dün saat 22.00 sıralarında, Akyarlar Mahallesi yakınlarından bindikleri 6 metrelik hız teknesiyle Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan Suriyeli 7\'si kadın ve 15\'i çocuk toplam 31 kaçak, bölgede devriye görevi yapan 101 borda numaralı sahil güvenlik botun tarafından tespit edildi. Ekipler, peşine düştükleri hız teknesini durdurdu. Sahil güvenlik ekipleri, hız teknesindeki 31 kaçağı yakaladı. O anlar, sahil güvenlik botu görevlileri tarafından kaydedildi. Sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar ve yedeğe alınan hız teknesi, Bodrum\'a getirildi. Kaçakların İstanbul\'dan Bodrum\' a geldikleri ve 15 bin dolara tekneyi satın aldıkları öğrenildi. Kaçakların işlemlerinin sürdürülüyor.

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