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Sürat teknesi ile denize açılıp, haber alınamayan göçmenler kurtarıldı

Adnan AÇIKGÖZ/ ANAMUR,(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinden sürat teknesi ile denize açılıp kendilerinden haber alınamayan Suriyeli 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı

04 Kasım 2018 12:34

Adnan AÇIKGÖZ/ ANAMUR,(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Anamur ilçesinden sürat teknesi ile denize açılıp kendilerinden haber alınamayan Suriyeli 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.
Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) gitmek üzere bir grup düzensiz göçmenin sürat teknesi ile denize açıldığı ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 1 uçak ve 3 bot ile arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Söz konusu tekneyi ilçenin 53.7 deniz mili güneybatısında tespit eden ekipler, teknedeki Suriye uyruklu 10 erkek göçmeni kurtardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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