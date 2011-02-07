-SÜRAT KARGO, TFF'YE SPONSOR OLDU İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - Sürat Kargo, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 2 yıl için sponsor oldu. Swissotel the Bosphorus'ta yapılan törende, TFF Başkanı Mahmut Özgener ve Sürat Kargo Genel Müdürü Halis Sağırlı, sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Mahmuz Özgener, bu sözleşmesiyle birlikte TFF'nin resmi tedarikçi sayısının 6'ya yükseldiğini, Sürat Kargo'nun TFF'nin yurt işi ve yurt dışı gönderilerini belli bir limitte bedelsiz olarak karşılayacağını söyledi. Özgener, 3 ana sponsor ve 2 resmi tedarikçinin katılımıyla resmi sponsor sayısının 15'e yükselmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ''Ekonomik değer olarak geldiğimiz günden bugüne yaklaşık yüzde 300'e varan bir artış sağladığımızı sevinerek görüyorum'' dedi. Sürat Kargo Genel Müdürü Halis Sağırlı ise, 7 yıllık geçmişi olan genç bir firma olduklarını, kargo sektörüne birçok yenilik kazandırdıklarını ve 2010 yılında Altın Marka ödülünü aldıklarını ifade ederek, ''Türk sporuna destek olmaktan gurur duyuruyoruz. Bursaspor ile başlayan sponsorluk çalışmalarımız, TFF sponsorluğuyla zirveye çıkmış bulunuyor. Çok büyük başarılar imza atan TFF'nin kargo sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz'' diye konuştu. İmza törenini ardından Özgener, Sağırlı'ya da üzerinde Sürat Kargo yazılı 10 numaralı milli takım forması hediye ederken, Sağırlı da Özgener'e plaket verdi. Sürat Kargo ile yapılan 2 yıllık sponsorluk anlaşmasının bedelinin 1 milyon dolar olduğu bildirildi. Arko Men ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından başka bir salonda Sürat Kargo ile gerçekleştirilen imza törenine de TFF 1. Başkan Vekili Lutfi Arıboğan, yönetim kurulu üyesi Mehmet Baykan, Sürat Kargo yetkilileri, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, antrenörler ve (A) Milli Futbol Takımı aday kadrosunda bulunan futbolcular katıldı. Katılımcılar imza törenin ardından hep birlikte fotoğraf çektirdi.