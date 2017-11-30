Sur Yapı Antalya projesinde ön satışlar başladı

ANTALYA, (DHA) - SUR YAPI, Antalya projesinin ilk bin konutunu 107 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarttığını açıkladı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Yoğun talep karşısında satış sürecini erkene aldıklarını söyledi.

Başta Antalya olmak üzere 69 farklı il ve 9 ülkeden 20 binin üzerinde ön talep gelen Sur Yapı Antalya Projesi’nde, 2019 yılında teslim edilecek ilk bin konut için ön satış günleri başladığını belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Yoğun talep karşısında satış sürecini erkene aldık. İlk bin konutu lansman öncesi ön satış günlerinde neredeyse yarı fiyatına satıyoruz. Önce gelenler doğal olarak, en çok kazanacak” dedi.

Konutlar, lansmana özel indirimli fiyatlar ile satılıyor, buna göre daire fiyatları şu şekilde belirlendi; 47 metrekare 1+1 daireler 107 bin lira, 78,5 metrekare 2+1 daireler 199 bin lira, 118,5 metrekare 3+1 daireler 295 bin lira ve 186,5 metrekare 4+1 daireler ise 460 bin liradan başlayan peşin fiyatlarla satışa sunuldu.

İKİ FARKLI ÖDEME İMKANI SUNULUYOR

Türkiye’nin dört bir yanından 20 binin üzerinde ön talep alınca yoğun talebi daha fazla bekletmek istemediklerini ve bu nedenle ön satış günleri düzenlediklerini dile getiren Elmas, \"Ön satış günlerinde tamamı peşin ödemelere yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Ayrıca iki farklı ödeme imkanı sunuyoruz. Birincisinde yüzde 20 peşin alıyoruz. Yüzde 80’lik kısmı ise banka kredisi şeklinde ödeniyor. Bu ödeme imkanı kapsamında yüzde 5 indirim uyguluyoruz. İkinci seçenekte ise yüzde 35 peşin alıyoruz, Eylül 2018 de yüzde 10 ara ödeme alıyor, kalan kısmı ise vade farksız 36 eşit takside bölüyoruz” diye konuştu.

\"ANTALYA’NIN KİRA AMORTİSMAN SÜRESİ EN KISA OLAN BÖLGESİ\"

Antalya Kepez bölgesinin kira amortisman süresinin 14 yıl olduğunu belirten Elmas, “Bu süre, kira amortismanı kapsamında sadece Antalya için değil, tüm Türkiye’de yatırımın geri dönüşü anlamında en kısa sürelerden biri. Antalya’nın gelişimi Kepez bölgesine doğru gerçekleşiyor. Bu nedenle kent içinde gerek oturumcu gerekse yatırımcı kitlenin çok iyi kazançlar elde edeceği, projenin içerisinde yer alan tüm fonksiyonlarla hayatın içerisinde kalacağı, biraz daha serin, doğaya daha yakın olmak isteyenler için ideal bir konumdayız. Ayrıca ikinci üçüncü evini Antalya’dan almak isteyen gerek yurt içinden gerekse yurt dışından pek çok kişi Antalya projemizle ilgileniyor. Gösterilen bu ilgi bizleri de son derece memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

\"PROJE 70 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAK\"

Proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağını bildiren Elmas şunları söyledi:

“Öncelikle hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz. Toplamda ise 19 bin konutu 8 yıllık bir süreçte tamamlamayı hedefliyoruz. Her yıl için 5 bin kişinin istihdam edileceği projenin yatırım değeri 8 milyar lirayı buluyor. Bir yandan istihdama diğer yandan da ekonomiye katkı sağlayacak proje, bu kadar büyük bir alanda gerçekleşen Türkiye’nin en büyük ve örnek kentsel dönüşümü olacak. Bunun yanı sıra uygulanan çevreci dönüşüm modeliyle de Türkiye’ye örnek oluyoruz.\"

Kurulacak olan yeni şehirde yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alan olacak. Yeni şehrin ortasına inşa edilecek dev şehir parkı ise yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde olacak. 157 bin metrekarelik parkın içerisinde yeşil alanlar, göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurlarından oluşuyor. Ayrıca şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alıyor.

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