Sur Yapı 2018 yılı ciro hedefini açıkladı

İstanbul, 27 Aralık, (DHA)- İnşaat, AVM ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla 2017’de 1.2 milyar liralık ciro elde eden Sur Şirketler Grubu, 2018 yılı için ise 1.7 milyar lira ciro hedefi koydu.

2017’ye girerken İstanbul’un altı bölgesinde altı yeni proje inşa edeceğini açıklayan Sur Yapı, mevcut projelerine Antalya’daki kentsel dönüşüm hamlesini de ekledi. İstanbul, Antalya ve Bursa’da yer alan 16 farklı projede 23 bin 400 konutluk portföye ulaşan Sur Şirketler Grubu, inşaat, AVM ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla 2017’de 1.2 milyar liralık ciro elde etti. 2018 yılı için ise 1.7 milyar liralık ciro ve yüzde 40 büyüme hedefi koydu. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “2017 yatırım yılıydı, 2018 üretim ve satış yılı olacak” dedi.

2017 yılında İstanbul, Bursa ve son olarak Antalya’daki 14 satış ofisinde 16 projenin satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Elmas, \"Sadece inşaatta 1,800 konut, ofis ve dükkan satışı yaptık. 2017 yılında Excellence Koşuyolu, Tempo City, Topkapı Evleri, YeşilMavi, Muhit ve Semt Bahçekent projelerinin lansmanlarıyla birlikte ‘Aynen Öyle’, ‘Olur Olur Bal Gibi Olur’ ve ‘Mutlu Evler Türkiye’ isimli üç büyük satış kampanyası gerçekleştirdik. Ayrıca Antalya projesinin ön satışlarına başladık.

2017 yılında yatırımlarımızın yanı sıra tamamlanan projelerin de teslimatları gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısında Bursa Nilüfer’de 75 bin metrekare kiralanabilir alanda birçok ulusal ve uluslararası markanın yer aldığı Marka Alışveriş Merkezi’ni hizmete açtık. Yılın son iki ayında ise Güneşli’de Mirage Rezidans ve Sultanbeyli’de İlkbahar projelerinin teslimatlarını yaptık\" diye konuştu.

\"2018 üretim ve satış yılı olacak\"

2017’de yatırımlara ağırlık verdiklerini belirten Elmas, \"Yeni yılda üretim ağırlıklı ilerleyeceğiz. Satış ve inşası devam eden projelerimize ek olarak İstanbul\'da iki yeni projenin satış ve inşasına başlayacağız. Sancaktepe ve Ümraniye’de konut ve ticari alanlardan oluşan iki yeni proje yatırımı gerçekleştireceğiz. Bu projelerin toplam yatırım bedeli 750 milyon lira olacak\" dedi.,

“2018 portföyünün değeri 11 milyar lira”

2018 yılında yeni projelerle birlikte 23 bin 400 konut ve ticari alanın yer aldığı bir portföyü yürüteceklerini belirten Elmas, \"Bu yöneteceğimiz portföyün değeri yaklaşık 11 milyar lira olacak. 2018 yılında ise Sur Yapı ve grup şirketleri için toplamda bir milyar 700 milyon lira ciro hedefliyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda yatırım yapmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ayrıca 2017 yılında lanse ettiğimiz altı proje ve faaliyete aldığımız Bursa Marka AVM projemizle birlikte doğrudan ve dolaylı olarak altı bin kişilik ek istihdam sağladık. 2018 yılında ise mevcut istihdamımıza ek olarak sadece Antalya projemizde beş bin kişilik ek istihdam sağlayacağız” dedi.

\"Yeni AVM projeleri gündemimizde\"

Haziran ayında Bursa\'da yer alan Marka AVM projesini hizmete açtıklarını dile getiren Elmas, \"Perakende sektöründe çalışmalar 2018 yılında da devam edecek. Çekmeköy-Sancaktepe ve Ümraniye’nin kesişim noktasında yer alan Metrogarden AVM’yi büyütme projesini hayata geçireceğiz. Ayrıca Antalya ve İzmir’de önümüzdeki yıllarda geliştireceğimiz iki yeni AVM projesi üzerinde de çalışmalarımız sürüyor\" dedi.

Antalya’ya 70 bin kişilik yeni bir şehir

2017’de Antalya\'da ön satış sürecini başlattıkları proje ile ilgili de bilgi veren Elmas, \"Türkiye’nin örnek dönüşüm projesi kapsamında Antalya’nın Kepez-Santral bölgesinde yeni bir şehir inşa ediyoruz. bir milyon 300 bin metrekare alan üzerindeki projenin içerisinde 250 bin metrekare üzerinde kurulacak şehir parkı Antalya’nın en büyük parkı olacak. Proje içerisinde konut, ofis, home ofis, dükkan, AVM, otel, hastane gibi faaliyetlerin yer aldığı yaklaşık 19 bin bağımsız bölüm yer alacak. 2018 Mart ayında lansmana hazırlanıyoruz. Antalya’da tahminlerimizin çok ötesinde büyük bir ilgiyle karşılandık. 40 bin civarında ön talep gelince ön satış sürecine başladık. Bu ilgi bizi çok mutlu ediyor. Sadece Antalya değil Türkiye’nin 81 ilinden ve 39 farklı ülkeden talep aldık. 19 bin bağımsız birimden oluşan proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı yeni bir şehir ortaya çıkacak. Bu şehirde 1.3 kilometrelik alışveriş caddesi bölgenin cazibe merkezi olacak. Ayrıca spor, kültür, eğitim ve sağlık kompleksleri bölgede yaşama değer katacak. Sekiz yılda tamamlanması planlanan projeye toplam sekiz milyar lira yatırım yapılacak. Proje süresince Antalya’da doğrudan ve dolaylı her yıl beş bin kişi istihdam edilecek” diye konuştu.

\"Sur Enerji tüm projelerinin ihtiyacına denk elektrik üretiyor\"

Sur Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sur Enerji\'nin yatırımlar çerçevesinde büyüdüğünü ifade eden Elmas, \"2017’de Mersin’de yer alan Elmalı RES santrali devreye alındı. 2018 yılının ilk çeyreğinde ise Kurtini RES santralinin devreye alınması planlanıyor. İnşası devam eden diğer enerji projelerini 2019 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Sur Enerji’nin yenilenebilir enerji kaynaklı ürettiği elektrik miktarı, Sur Yapı’nın tüm projelerinin ihtiyacı olan enerjiyi karşılayabiliyor\" dedi.

200 milyon liralık sertifika yolda

2018 yılında alternatif finans modellerinin gelişeceğine dikkat çeken Elmas, “Özellikle gayrimenkul sertifikalarının daha aktif kullanıldığı bir yıl olacak. Sur Yapı olarak en az üç projemizde 200 milyon liralık sertifika ihracı düşünüyoruz. Antalya’daki 19 bin birimden oluşan dev kentsel dönüşüm projemiz ve İstanbul’daki iki projemizde bu uygulamayı denemeyi düşünüyoruz” dedi.

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