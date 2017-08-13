Sur operasyonlarında evi yıkıldı, aldığı tazminatı hırsızlar çaldı!

Diyarbakır’da geçen yıl sokağa çıkma yasağının uygulandığı ve çatışmaların yaşandığı Sur’daki evi yıkılan 66 yaşındaki ayakkabı boyacısı Vahit Çetin’i bu kez hırsızlar mağdur etti.

Sur’un Hasırlı Mahallesi’ndeki evi yıkılan Vahit Çetin, olaylar devam ederken her gün polis barikatlarının önüne gelip, evinin damındaki 164 güvercinini kurtarmak için yürüttüğü mücadele ile gündeme gelmişti.

Bir yıldır tarihi ilçenin bir diğer mahallesi olan Alipaşa’da yaşamaya başlayan Diyarbakır’ın 50 yıllık ayakkabı boyacısı olan Vahit Çetin’in evine önceki gece hırsızlar girdi. Sur Polis Karakolu’na bağlı ekiplerinin evde yaptığı incelemede hırsızların eve balkondan girdiği ve kapıdan çıktığı tespit edildi. Sur’da yıkılan evindeki eşyaların bedeli olarak Valilik tarafından verilen 11 bin TL’nin çalındığını anlatan Vahit Çetin, “O paraya dokunmamıştık. Çocuklarımın geleceğiydi. Valiliğe gidip durumu anlattım. Sur Kaymakamlığı’na yönlendirildim. Orada da ‘yapacak bir şey yok’ dediler. Perişan ettiler bizi” diye konuştu.