Sur için Toledo modeline eleştiriler: Kentsel dönüşüm en kanlı biçimde gerçekleştirilmek isteniyor!

Diyarbakır Sur’da 5. kez ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar 64. gününe girerken tarihi ilçe operasyonlarda yerle bir oldu, en az 20 bin kişi evlerini terk etti. Yaşananlara karşın Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Sur’u Toledo yapacağız” açıklaması tartışma yarattı. Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre hukukçular, yerel yöneticiler ve uzmanlar böylesi bir dönüşümün Sur’un çok kültürlü kimliğini yok edeceğini, göç ve asimilasyona neden olacağını belirterek, kentsel dönüşümün en kanlı biçimde gerçekleştirilmek istendiğini vurguladı.

"Sosyal miras"

Abdullah Demirbaş (Eski Sur Belediye Başkanı): Hükümetin yapmak istediği rant politikası ve bunun da ötesinde Sur’daki mevcut çok kimlikli, çok kültürlü yapıyı tekleştirmektir. Yapılması gereken Sur’u, özellikle insani dokusu korunarak, açık hava müze kent haline getirmek olmalıdır. Kültürel miras korunurken sosyal miras da korunmalıdır. Bu demografik yapıyı yerinden söküp, yerine yeni bir yapı koymakla dönüşüm yapılmaz. Sulukule örneğinde gördük.

‘6 ayda yıkıldı!’

Sezgin Tanrıkulu (CHP İstanbul Milletvekili): Toledo binlerce yıllık tarihi geçmişinde onca savaş ve çatışmaya rağmen hiç zarar görmeden günümüze gelmiş bir kültür mirasıdır. Sur ise onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış bir kültür mirası olarak, 5 bin yıldır çatışma ve savaşlardan hiç zarar görmediği halde, son 6 ayda hiç görmediği kadar zarar görmüş, tanklar ve toplarla yıkılmıştır.

'Başbakan istedi diye...’

Turan Kapan (İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı): Sur’a Toledo demek, Milano demek akıl tutulmasıdır. Başbakan istedi diye Sur, Toledo olmaz. Yapmak istedikleri modernist bir yaklaşımdır. TOKİ’nin bu çerçevede yaptıkları ortadadır.

'Kabul edilemez’

Fatma Esmer (Amed Göç Der Eşbaşkanı): Sur’da böylesi bir girişim kentte yeni bir göç dalgası, yeni imar alanları, kent merkezine yeni bir yığılma demektir. Ama ondan önemlisi insanların istekleri dışında

‘Kabul edilemez'

Raci Bilici: İHD DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANI):1990’lı yıllarda birçok köy, şehir yerle bir edildi ama hiçbiri yapılmadı. Kimse Toledo peşinde değil, kimse lüks peşinde değil, insanlar kendi hayatını kurtarma ve onuruyla yaşama peşindedir.