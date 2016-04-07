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Sur hafriyatının döküldüğü alanda bir kadın cenazesi bulundu

Cenaze, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı

07 Nisan 2016 17:50

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı sırasında çatışmalardan dolayı yıkılan binaların hafriyatlarının döküldüğü alanda bugün bir cenaze bulundu. Cenaze Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla alınarak polis eşliğinde Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Evrensel’de yer alan habere göre, Sur’da 103 gün süren sokağa çıkma yasağı ve saldırılar sırasında yıkılan evlerin kamyonlarla Dicle Üniversitesi sahasına çekilen hafriyat ve molozları arasında bu sabah cenaze bulundu.

Bölgede görev yapan polislere durumun bildirilmesi ile belediyeden cenaze taşıma aracı istendi. Görevliler, hafriyatın içinde bulunan ve bir kadına ait olduğu belirtilen cesedi, polis eşliğinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.

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