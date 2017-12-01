Sur dibine gömülü 3 milyon lira değerinde 123 tüp 'kobra zehiri' ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine \'Kobra zehri\' ticareti yapan Suriye uyruklu bir kişiyi belirledi. Polis ekipleri, M.A. isimli Suriye uyruklu şüphelinin Silivrikapı\'daki sur dibine bir paket bıraktığını tespit etti. Organize ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız olarak paketi almaya gelecek kişiyi bekledi. Paketi kimsenin almaması üzerine ekipler, yaptığı çalışmada 123 tüp kobra zehirine ulaştı.

YASADIŞI YOLLARDAN GETİRİLDİ, PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA

Polis ekipleri, Kobra zehri dolu 123 tüpü incelemek üzere İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesine yolladı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira değerinde olduğunu, zehirinin yasadışı yollardan Suriye\'den getirildiğini ileri sürdü. Polis ekipleri, Suriye uyruklu M.A.\'yı yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

KİMYASAL SİLAH, KANSER TEDAVİSİ VE DOPİNG İLAÇLARINDA KULLANILIYOR

Kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu belirtilen kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek etkide olduğu öğrenildi. Kobra zehrinin yakın zamanlarda Trabzon, Tokat, Ankara ve Niğde\'de düzenlenen operasyonlarda da ele geçirildiği öğrenildi.

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