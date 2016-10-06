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Sur Belediyesi'ne atanan kayyım, tiyatrocuları zabıta yaptı!

Karar, tüm itirazlara rağmen değiştirilmedi

06 Ekim 2016 21:40

Kayyım atanan Sur Belediyesi bünyesinde görevli 5 tiyatro sanatçısı, tüm itirazlara rağmen zabıta yapıldı. 

Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) haberine göre, Diyarbakır’ın Sur Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Vali Yardımcısı Bilal Özkan, Kültür Müdürlüğü bünyesindeki 5 tiyatro sanatçısını Zabıta Müdürlüğü'ne verdi. Tiyatro sanatçılarının tüm itirazlarına rağmen karar değişmedi.

1994 yılına kadar Diyarbakır Belediyesi bünyesinde olan daha sonra bu tarihte kurulan Sur Belediyesi'ne geçen tiyatro oyuncuları yıllardır kültür faaliyetlerinde bulunuyordu. Dönemsel olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu'yla sahne alan oyuncular, birçok oyuna imza atmıştı.

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