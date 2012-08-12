Süper Lig'de 9 kulüp sponsorsuz kaldı

Yeni sezon öncesi Anadolu kulüpleri sponsor şoku yaşıyor. Süper Lig’in isim hakkını aldıktan sonra, 10’a yakın Anadolu takımının da forma göğüs sponsoru olan Spor Toto, gelecek yıl formalarda yer alamayacağını açıkladı. 9 kulüp ise yeni sezon öncesi sponsorsuz kaldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, iki sezon önce Turkcell’in forma ve Süper Lig’in isim sponsorluğundan çekildiğini duyurmasının ardından zora giren Anadolu kulüpleri bu sezon da Spor Toto şoku yaşıyor. Lige isim sponsoru olduktan sonra Süper Lig’deki Anadolu kulüplerini de destekleyen Spor Toto, 2012-2013 sezonunun başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen kulüplerle sözleşme yenilemedi. Süper Lig’deki 9 takım sponsorsuz kaldı.

5 yıllık anlaşma

2010-2011 sezonunda Süper Lig’in isim hakkını 25 milyon dolara 5 yıllığına alan Spor Toto bir sonraki sezon Anadolu kulüplerinin forma sponsoru oldu. Bu sezon kulüpler ve Spor Toto arasında anlaşma sağlanamazken, kulüpler farklı şirketlerle daha düşük fiyatlara anlaşma yoluna gidiyor. Spor Toto yetkilileri ise konuyla ilgili olarak, “2012-2013 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleriyle forma sponsorluğu konusunda yeni bir anlaşma yapılamayacaktır” açıklamasını yaptı.

Son dönemlerde forma sponsoru bulmakta zorlanan bir çok Anadolu kulübü Spor Toto’nun aldığı bu kararla sezon öncesi mali açıdan da zora girdi. Geçtiğimiz yıl forma sponsorluğundan 1 milyon liradan fazla gelir sağlayan kulüplerin bu yıl bu gelirden mahrum kalacağı belirtiliyor. 2 yıl önce Turkcell’in forma sponsorluğunu bıraktığını duyurmasının ardından, Spor Toto ile anlaşan kulüpler bu yıl henüz yeni bir sponsor bulamadı. Anadolu kulüpleri daha çok kendi şehirlerindeki markalarla anlaşmalar gerçekleştiriyor.

Kayserispor da bulamadı

Sanayinin geliştiği bir çok Anadolu şehri takımı da sponsor bulmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezonda da Kayserispor forma reklamı sıkıntısı yaşanıyor. Geçen sezon reklamı olmayan takımlara sponsor olan Spor Toto da bu yıl Kayserispor’la anlaşmadı. Kulüp yetkilileri şehrin önde gelen markalarıyla anlaşmaya çalışsa da Kayserispor gibi Anadolu’nun en önemli takımı lige sponsorsuz hazırlanıyor. Bu gelişmeler Kayserili taraftarların da tepkisini çekiyor.

Sponsorluk pastası

-Türkiye’de kulüpler sponsorluk pastasından yüzde 52.17 pay alıyor.

-Spor federasyonlarının payı ise yüzde 33.21’i buluyor.

-Sporcuların kaptığı pay ise yüzde 8.8’de kalıyor.

-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün bu alandan aldığı pay yüzde 4.30.

-Türkiye’deki diğer çeşitli kurumların payı yüzde 0.85.

-İl Müdürlükleri’nin sponsorluk pastasındaki payı yüzde 0.61.

Elazığspor 5.2 milyon lira kazanıyor

Süper Lig’in yeni temsilcisi Elazığspor, bu yıl sponsorluklarla kasasını dolduruyor. Ligin yeni temsilcisi önce forma anlaşmasını yeniledi ardından da takımın adına sponsor buldu. Sanica Boru ile isim sponsorluğu anlaşması yapan kulüp buradan 3 milyon liraya yakın gelir sağladı. Forma sponsorluğunu da Kolin ile gerçekleştiren Elazığspor, 2.2 milyon lira kazanacak.