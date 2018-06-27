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Şüpheliyle Eylül'ün babası kızın kaybolduğu gün görüşmüş (3)

ZANLI U

27 Haziran 2018 19:41

ZANLI U.K.\'NIN EVİNİN ÇEVRESİNDE ARAMA
Eylül Yağlıkara\'nın (8) bulunması için köyde arama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yağlıkara ailesinin oturduğu eve yaklaşık 50 metre ileride bulunan ve olayla ilgili tutuklanan zanlı Uğur K.\'nin evinin bahçesinde emniyet ve AFAD\'a ait ceset arama köpeği tarafından çalışma yapıldı. Çalışmada evin bahçesi didik didik aranırken, eğitimli köpek de evin içini aradı. Ekiplerin evin bahçesinde çalışmaları devam ediyor.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
_Aramadan detay görüntüler

Mustafa TURAPOĞLU, Muhammet BAYRAM /ANKARA DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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