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Şüphelinin attığı çuvaldan 219 tabanca üst kapağı çıktı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerini fark edip kaçan bir kişinin bıraktığı çuvalda, üzerinde 'U

21 Nisan 2018 18:54

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerini fark edip kaçan bir kişinin bıraktığı çuvalda, üzerinde \'U.S.A.\' ibaresi bulunan 219 tabanca üst kapağı ele geçirildi.
Şemdinli ilçesinin Irak sınırında bulunan 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'na bağlı Ketina Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, keşif ve gözetleme çalışması gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerini fark eden bir kişi elindeki çuvalı atarak Irak topraklarına kaçtı. Ekiplerin açtığı çuvalda, üzerinde \'U.S.A.\' ibaresi bulunan 219 tabanca üst kapağı ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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