Şüphelilerin üzerine saldığı pitbull, polisi yaraladı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, iş yerinden kasa hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru Şakir Yılmaz, yolda görüp, durdurduğu 4 şüphelinin üzerine saldığı pitbull cinsi köpeğin ısırmasıyla yaralandı. Olayın ardından kaçan 4 kişi yakalanıp, gözaltına aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sabaha karşı, Mehmetçik Mahallesi 1303 Sokak\'taki iş yerinden kasa hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Ekipler, çevrede inceleme yaparken, yolda gördükleri 4 kişiden şüphelenip, durdurarak, kimlik sorgulaması yapmak istedi. Bu sırada şüpheliler, yanlarındaki pitbull cinsi köpeği ekipteki polis memuru Şakir Yılmaz\'a saldırtıp, koşarak, olay yerinden kaçtı. Yılmaz, köpeğin saldırısıyla vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılarak, yaralandı. Polis memuru Yılmaz, olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Köpek ise olay sonrası gözden kayboldu.

Ekipler, köpeği saldırtıp kaçan O.I., B.S., V.Ü. ve A.E.\'yi saklandıkları apartmanın bahçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar, hint keneviri ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden O.I.\'nın hırsızlık ve yaralama gibi 7 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

​Öte yandan iş yerinin kasasından da hırsızlık yapılmadığı anlaşıldı.