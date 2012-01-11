-Şüphelilerin bıraktığı çantadan bomba çıktı İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - Bağcılar'da uygulama yapan polis tarafından gözaltına alınan iki şüphelinin takside bıraktığı çantadan zaman ayarlı ve parça tesirli bomba çıktı. Yüzyıl Köprüsü'nde uygulama yapan Yunus ekipleri, Abdullah Sönmez yönetimindeki 34 THM 41 plakalı taksiyi durdurdu. Taksideki iki müşterinin kimlik sorgulamasını yapan polis, ibraz ettikleri kimliklerin sahte çıkması üzerine gözaltına aldığı şüphelileri 100. Yıl Kemalpaşa Polis Merkezine götürürken, taksiciyi serbest bıraktı. Bağlı bulunduğu Bahçelievler'deki taksi durağında aracın bagajını kontrol eden taksi sürücüsü Sönmez, gözaltına alınan kişilere ait diz üstü bilgisayar çantasındaki kabloları görerek durumu polise bildirdi. Polis, yaptığı ilk incelemenin ardından bomba imha ekiplerini olay yerine çağırdı. Uzman ekipler, çantadaki zaman ayarlı, parça tesirli, el yapımı bombayı etkisiz hale getirdi. Düzenek, incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına götürüldü. Bir terör örgütüne mensup oldukları iddia edilen iki şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.