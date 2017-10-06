Şüphelilerin aracından silah, motor bölümünden uyuşturucu çıktı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da polisin \'Dur\' ihtarında bulunduğu içinde 3 kişi bulunan otomobilin sürücüsü kaçtı. Kısa sürede kıstırılıp durdurulan otomobilde tüfek ve tabanca, motor bölümünde metamfetamin ve hassas terazi bulundu. Çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Ankarayolu Caddesi üzerinde dün gece meydana geldi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri 17 FH 860 plakalı otomobile \'dur\' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü, Ankara Caddesi üzerinde ters şeride girerek kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis ekipleri otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan T.N., Ö.Y. ile Ö.B., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, çok sayıda dolu fişek, aliminyum folyo ve uyuşturucu kullanmak için düzenek ele geçirildi.

Polis ekipleri, durdukları otomobilde detaylı arama yaptı. Otomobilin kaputunu açan ekipler, aracın motorunun arasına gizlenmiş 15 gram metamfetamin ve hassas teraziyi buldu. Şüphelilerin daha önceden de uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi\'ne götürüldü.



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