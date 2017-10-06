T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şüphelilerin aracından silah, motor bölümünden uyuşturucu çıktı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin 'Dur' ihtarında bulunduğu içinde 3 kişi bulunan otomobilin sürücüsü kaçtı

06 Ekim 2017 12:21

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da polisin \'Dur\' ihtarında bulunduğu içinde 3 kişi bulunan otomobilin sürücüsü kaçtı. Kısa sürede kıstırılıp durdurulan otomobilde tüfek ve tabanca, motor bölümünde metamfetamin ve hassas terazi bulundu. Çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, merkez Yıldırım İlçesi Ankarayolu Caddesi üzerinde dün gece meydana geldi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri 17 FH 860 plakalı otomobile \'dur\' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü, Ankara Caddesi üzerinde ters şeride girerek kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis ekipleri otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan T.N., Ö.Y. ile Ö.B., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, çok sayıda dolu fişek, aliminyum folyo ve uyuşturucu kullanmak için düzenek ele geçirildi.
Polis ekipleri, durdukları otomobilde detaylı arama yaptı. Otomobilin kaputunu açan ekipler, aracın motorunun arasına gizlenmiş 15 gram metamfetamin ve hassas teraziyi buldu. Şüphelilerin daha önceden de uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi\'ne götürüldü.

FOTOGRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSAKısaOlayYıldırımAnkarayolu CaddesiEmniyet MüdürlüğüOtomobilAnkara CaddesiOtomobildePolisOtomobilinErtuğrulgazi Polis MerkeziFOTOGRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24