'Şüpheli yolculardan birinin kimliği belirlendi'



Güney Çin Denizi üzerinde hafta sonu kaybolan Malezya uçağını havadan ve denizden arama çalışmalarında henüz bir sonuç elde edilemedi. Arama-kurtarma çalışmalarına 40 gemi ve 9 ayrı ülkeden 34 uçak katılıyor. Uçağın yer belirten acil durum vericisinden hâlâ sinyal alınamadı.

Alçaktan seyreden bir uçağın incelemeleri sırasında kayıp yolcu uçağının kapılarından biri olduğundan şüphelenilen cismin uçağa ait olmadığı anlaşıldı. Havadan kurtarma botu olarak algılanan bir başka cisim ve denizdeki yağ tabakasının da uçakla ilgisinin bulunmadığı belirlendi. Bu arada arama alanının çapı 185 kilometreye çıkarıldı. Bu, yaklaşık 100 bin kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Malezya Havayolları'na ait Boeing 777-200ER tipi uçak, 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile cumartesi günü Güney Çin Denizi'nde kaybolmuştu.

'İki şüpheliden birinin kimliği saptandı'

Malezyalı yetkililer buna karşılık bir İtalyan bir de Avusturyalı iki kişiye ait kayıp pasaportları kullanarak uçağa binen yolculardan birinin kimliğini belirleme konusunda ilerleme kaydedildiğini açıkladılar.

Malezya'da yayımlanan "Star" gazetesine konuşan bir yetkili, çalıntı pasaportlarla uçağa binenlerden birinin kimliğinin belirlendiğini, kimlik tesbiti çalışmasına bir yabancı gizli servisin katkıda bulunduğunu açıkladı. Malezyalı yetkili, "sözkonusu kişi ne Malezyalı ne de Sincan Uygur özerk bölgesinden geliyor" dedi. Olayda Uygur teröristlerin saldırı ihtimali gündeme getirilmişti.

Interpol'den açıklama

Interpol'den yapılan açıklamada, çalıntı pasaportların Interpol'ün çalıntı pasaportlar listesinde bulunmasına rağmen, bu pasaportlarla uçağa binilmesinin kaygı verici ancak uçağın ortadan kaybolması ile çalıntı pasaportlar arasında bir ilişki kurmak için henüz erken olduğu belirtildi.