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Dünya

ŞÜPHELİ VALİZ TEMİZ ÇIKTI OSLO (A.A)

27 Temmuz 2011 14:34

-ŞÜPHELİ VALİZ TEMİZ ÇIKTI OSLO (A.A) - 27.07.2011 - Norveç polisi, başkent Oslo'daki tren garında şüpheli bir unsura rastlanmadığını açıkladı. Polis, garda bomba imha uzmanlarının bulunduğunu, şu ana dek şüpheli bir unsura rastlanmadığını ve yarım saat içinde alarm durumunun kaldırılabileceğini söyledi. Bu arada, aranan "tehlikeli ve dengesiz'' kişinin, cuma günü düzenlenen saldırılarla bağlantısının bulunmadığı bildirildi. Polis yetkilisi Per Thomas Omholdt, ruhsal rahatsızlığı olan 42 yaşındaki kişinin saldırılarla bağlantısının olmadığını belirtti. Omholdt, bu kişinin gazete ve televizyonlarda bombalı ve silahlı saldırıların faili Anders Behring Breivik'in fotoğrafını gördükten sonra, kendisinin Breivik olduğunu söylediğini ifade etti. Oslo'da, tren garının şüpheli bir valiz bulunması üzerine tahliye edilmesinden sonra, bütün tren ve gar bağlantılı otobüslerin seferleri durdurulmuştu. Devlet televizyonu da polisin "tehlikeli ve dengesiz'' olduğu belirtilen bir kişiyi aradığını, aranan kişinin pazartesi günü cezaevinden salıverildiğini duyurmuştu.

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