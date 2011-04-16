-ŞÜPHELİ SERBEST ERZURUM (A.A) - 16.04.2011 - Erzurum'un Pasinler ilçesinde, okul çıkışı kadın öğretmeni darbeden zanlının çizilen robot resmine benzeyen şüpheli serbest bırakıldı. Okul çıkışında darbedilen öğretmen A.K'nin hastanede verdiği eşkal doğrultusunda robot resmi çizilen zanlıya yönelik yapılan araştırmada, İzmir'de gözaltına alınarak Erzurum'a getirilen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınmak üzere sorguya alındı. Öğretmen A.K ile de yüzleştirilen şüpheli, 5 saat süren sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Erzurum'un Pasinler ilçesinde, okul çıkışı kadın öğretmeni darbeden zanlının çizilen robot resmine benzeyen kimliği açıklanmayan şüpheli, İzmir'den Erzurum'a getirilmişti. -OLAY- Erzurum'un Pasinler ilçesinde, 6 Nisan'da, Milli Egemenlik İlköğretim Okulunda görev yapan sınıf öğretmeni A.K, okul çıkışı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce başına taş vurularak darbedilmiş, Pasinler Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve ameliyata alınan A.K'nin hayati tehlikeyi atlattığı bildirilmişti.