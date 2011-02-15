-ŞÜPHELİ POŞETLERDE ŞALGAM SUYU ADANA (A.A) - 15.02.2011 - Adana'da, sabah saatlerinde kent merkezinde yol kenarına bırakılan şüpheli paketten şalgam suyu, ilköğretim okulu önündeki çöp kutusundan da performans ödevi çıktı. Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi Erciyes Kavşağı yakınında yol kenarında şüpheli poşet görülmesi üzerine, güvenlik güçleri tarafından cadde trafiğe kapatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü personelinin şehir merkezine gidiş gelişlerde kullandığı cadde üzerindeki poşet, bomba imha uzmanı ekiplerince fünyeyle patlatıldı. Poşetteki şişede şalgam suyu olduğu belirlendi. Merkez Sofulu ilçesi Ata İlköğretim Okulu önünde bulunan çöp kutusundan ses geldiğini duyan öğretmen ve öğrenciler de bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Okula giriş ve çıkışlara izin verilmezken, bomba imha uzmanı ekipleri tarafından yapılan incelemede, çöp kutusundan ses getirenin, üzerinde takılı pilin etkisiyle bazı düzeneklerin ses çıkardığı performans ödevi olduğu anlaşıldı.