Şüpheli polis: Biz vurmuş olamayız, bu işin eğitimini aldık

Hatay’daki Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in ölümüyle ilgili sanık sıfatıyla ifade veren polisler, biber gazının öldürücü olmadığını öne sürerek “Biz bu işin eğitimini aldık” dedi.

Gezi eylemleri sırasında Hatay ’da Abdullah Cömert adlı gencin gaz fişeği çarpması sonucu ölümüne ilişkin üç polisin sanık sıfatıyla ifadesi alındı. Cömert’in başından vurulduğu sokakta gaz fişeği kullandıkları saptanan ve daha önce ‘tanık’ olarak dinlenen üç polis, kimseyi hedef almadıklarını ve gaz fişeğini kalabalıkların arkasına attıklarını iddia etti. ‘Bu işin eğitimini aldıklarını’ anlatan polisler, gaz fişeklerinin öldürücü olmadığını savundu.

Bunun eğitimini aldık

Geçen 3-4 Ekim’de ifadeleri alınan polisler Ahmet Kuş, Hacı Ali Demir ve Mustafa Kızıltepe ifadelerinde 20 - 25 adet gaz fişeği attıklarını belirterek özetle şunları söyledi: “Gaz fişeklerini kalabalığın arka kısımlarına atıyordum. Birkaç kişi olan gruplara atmıyordum. Bu işin eğitimini almıştım. Talimatlar doğrultusunda kullanıyorduk. Araçların gaz fişeği atmak için 10 x 15 santimetre ebatlarında penceresi mevcuttur. Gaz fişeklerini 45 derecelik açıyla ateş ediyordum. Gaz fişeğinin bir kişiyi hedef alması halinde öldürücü olup olmadığı konusunda bilgim yok. Bildiğim, öldürücü olmadığı yönündedir.” Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan tanıklar, Cömert’e isabet eden biber gazının koyu renkli araçtan atıldığını vurguladı.