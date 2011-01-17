-ŞÜPHELİ PARA TRANSFERİ İDDİASI MADRİD (A.A) - 17.01.2011 - Real Betis'in yeni yönetimi, eski başkan Luis Oliver döneminde şüpheli para transferinin olduğunu ileri sürerken, iddiaların ucu Mehmet Aurelio'nun Beşiktaş'a transferine kadar dayandı. Real Betis Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Antonio Bosch, basına yaptığı açıklamada, 1 Temmuz-13 Aralık 2010 tarihleri arasında ''kulüp kasasının yaklaşık 1,5 milyon avronun boşaltıldığını'' öne sürdü. Bosch, söz konusu tarihlerde kulübün harcamalarında şüpheli para transferleri olduğunu savunarak, özellikle Sergio Garcia'nın önce Zaragoza, daha sonra da Espanyol'a, Mehmet Aurelio'nun da Beşiktaş'a transferlerinde ödenen komisyonlara dikkati çekti. Aurelio'nun Beşiktaş'a transfer işlemleriyle ilgili 31 Ağustosta Real Betis kulübünden ''Baston Corporation'' adlı bir şirkete 300 bin avro artı vergi harcamaları gönderildiğini savunan Bosch, ''Tesadüfen, bu firmanın gösterildiği adres, Luis Oliver'in şirketlerinden biri olan Bitton Sport ile aynı çıkıyor'' dedi. Bosch, ''Betis kasasından çıkan bu paraları geri koymak ve sorumluları ortaya çıkartmak için başlattığımız mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Şüpheli olarak kasadan çıkan 800 bin ila 1,5 milyon avro arasında bir paradan bahsediyoruz'' ifadelerini kullandı. -SCHUSTER'İN ŞİRKETLE İLİŞKİSİ- Bu arada Real Betis'teki gelişmeleri yakından takip eden Sevilla kenti yerel basını, Aurelio'nun Beşiktaş'a transferi sırasında Real Betis'in ödeme yaptığı, Madrid'de bulunan ''Baston Corporation'' adlı firma ile Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster'in ilişkisi olduğunu iddia etti. 2001-2003 yılları arasında Xerez'i çalıştıran Schuster'in, o dönem Xerez kulübünün başkanı olan Luis Oliver'i yakından tanıdığı da bildirildi.